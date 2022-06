Osterburg: Junge Handballer radeln 50 Kilometer um den Plauer See

Mädchen und Jungen der Handball-Sportgemeinschaft (HSG) Osterburg haben mehrere Tage in Plau am See verbracht. Viele sportliche Aktivitäten zählten zu den Höhepunkten des Aufenthaltes. Aber auch diverse Freundschaftsspiele standen für die jungen Osterburger Handballer auf dem Programm.

Während ihrer Zeit in Plau am See umradelten die Mädchen und Jungen auch den See.

Osterburg - Die Nachwuchshandballer der HSG Osterburg waren während der monatelangen Sportpause im Corona-Lockdown auf sich alleine gestellt. Umso erfreuter nahmen die Mädchen und Jungen die unterschiedlichsten sportlichen Herausforderungen der diesjährigen Ferienfreizeit in Plau am See an, welche dank der finanziellen Unterstützung des Kreissportbundes auch in diesem Sommer vom 21. bis 26. August 2021 stattfinden konnte.