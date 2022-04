Osterburg: Kantor erklärt das Innenleben der Buchholzorgel

Osterburg - Interessierte Einwohner aus Osterburg und Umgebung hatten am Wochenende Gelegenheit, in der Nicolaikirche in das Innenleben einer Orgel zu schauen. Anlässlich des 196-jährigen Bestehens der vor fünf Jahren rekonstruierten Buchholzorgel gewährte Kreiskantor Friedemann Lessing den Besuchern verschiedene Einblicke in den komplexen Aufbau des historischen Klangkörpers.