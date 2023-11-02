In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 22.8. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Am 23.8. steht der Abend ab 19 Uhr unter dem Titel "Groove is in the House" mit Nick Groove. Für den 24.8. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt zu den Abenden ist frei.

Sudenburger Biergarten: Im Sudenburger Biergarten an der Ecke Braunlager/Walmbergstraße ist das 4. Sudenburger Sommerspektakel angesagt. Die "Open-Air-Schlagerparty" wird mit Mario Steffen und DJ Palm Beach am 22.8. gefeiert. Zur "Karibischen Nacht" sind "Los Cuban Boys" und DJ René am 23.8. zu Gast. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, Beginn ab 20 Uhr.

Montego Beachclub: DJ Hoff legt Reggaeton, Merengue, Salsa, Bachata, Dancehall, Vallenato, Cumbia und AfroCaribbean House am 22.8. ab 20 Uhr im Montego-Beach-Club am Heinrich-Heine-Platz 5 nahe dem Adolf-Mittag-See unter dem Titel "Latin Vibes" bei freiem Eintritt auf. Am 23.8. heißt es ab 19.30 Uhr Mama geht tanzen mit Charts, 90ern und Hip-Hop.

MoaBeat: Am Hasselbachplatz 2 steht im MoaBeat der 22.8. ab 23 Uhr unter dem Titel "Malle Party" mit DJ M&M. Am 23.8. bricht um 23 Uhr die "Ladies Night" mit DJ Kas und einer Show von Paul Juice an.

Prinzzclub: Hip-Hop, RnB, Bass, Latin und Pop legt DJ Big A am 22.8. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf.

Idol: Eine Ü30-Party steht für das Idol am 23.8. im Kalender. Beginn ist um 21 Uhr im Rennebogen 177.

Boys’n’Beats: Die "CSD-Abschluss Party" wird am 23.8. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, mit DJ Paul Paillette gefeiert.

Geheimclub: Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt am 23.8. um 18 Uhr. Ab 23 Uhr folgt die Party "Escapism". Drinnen legen DJ DJ, DJ Ritalino und Rasch auf, draußen sind Manu, John Wolff und J. Herb mit von der Partie.

Insel der Jugend: Holger Pink, DJ Nicki Heitz und DJ Goldständer gehören zu jenen, die am 23.8. ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 die "Offizielle CSD-Abschlussparty" gestalten.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 steht für 14 Uhr am 24.8. der Sonntagsbumms im Kalender. Mit dabei sind Dirty Doering und Niconé. Der Eintritt in der Datsche ist frei.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.