Osterburg: Kirchturm von St. Nicolai hat eine neue „Himmelsleiter“.

Die Sanierungsarbeiten im und am Turm der Nicolai-Kirche stehen vor dem Abschluss. Ein Kernstück der Arbeiten ist bereits fertiggestellt.

Gordon Sethge an der neuen Treppe im Turm der Nicolaikirche von Osterburg.

Osterburg - Das Baugerüst am Turm der Nicolai-Kirche dürfte in den nächsten Tagen abgebaut werden. Denn die Sanierungsarbeiten liegen in den letzten Zügen. Die neue „Himmelsleiter“ ist bereits fertig.