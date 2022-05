Osterburg: Politiker stoppen Verkauf der Musikmarkthalle

Das Grundstück der früheren Musikmarkthalle am Großen Markt in Osterburg bleibt vorerst im Besitz der Stadt. Obwohl gleich mehrere Bewerber Interesse anmeldeten, hat die Kommune die Ausschreibung der Immobilie zurückgenommen.

Blick auf das vordere Gebäude des Musikmarkthallen-Gundstückes am Großen Markt in Osterburg.

Osterburg - Auf dem verwaisten Grundstück der früheren Musikmarkthalle kehrt in einer Woche für ein paar Stunden das Leben zurück. Osterburgs organisierte Rassegeflügelzüchter nehmen das Areal am 6. und 7. November in Beschlag, um dort ihre Jubiläumsschau zu veranstalten. Was nach dem Auszug der Hühner, Enten und Tauben passiert, scheint aber offen.