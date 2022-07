Osterburger Radrennen ist abgesagt

Osterburg - Im Herbst 2018 und 2019 traten Schüler, Hobbysportler und Lizenzfahrer im Osterburger Stadtgebiet zum Radrennen an. Für den VR-Plus-Cup, so die offizielle Bezeichnung des Spektakels, verwandelten sich Teile der Melkerstraße, des Kreisverkehrs auf dem Platz des Friedens, der Breiten Straße, der Bismarker Straße, des Kreisels an der Werderstraße und der Ballerstedter Straße in einen Rundkurs.