So erfüllt sich eine Osterburgerin ihren Traum vom Haus aus Holz

Fußgänger bleiben stehen, manch’ einer klingelt sogar neugierig an der Tür: Am südlichen Stadtrand von Osterburg zieht ein Blockhaus die Blicke auf sich.

Nanu? Am Alten Düsedauer Weg in Osterburg zieht dieses Blockhaus die Blicke auf sich.

Osterburg - Unter den Einfamilienhäusern am Alten Düsedauer Weg wirkt das wuchtige Naturblockhaus wie ein Exot. „Klar“, bestätigt Caroline Winkel (36) und schmunzelt. Wie ist die Osterburgerin auf diese Idee gekommen?

„Ich war schon als Kind von Blockhäusern begeistert, wahrscheinlich habe ich mich von alten Filmen begeistern lassen“, überlegt Winkel. Als die Friseurmeisterin für ihren Salon und Bioladen einen neuen plante, habe die Idee vom eigenen Blockhaus Gestalt angenommen. Winkel recherchierte im Internet und stieß auf eine Fachfirma aus Halberstadt, die den Holzbau im Süden des Alten Düsedauer Weges errichten wollte.

Außenhülle des Blockhauses wird innerhalb eines Tages errichtet

„Wir haben das Haus dann gemeinsam geplant. Dabei sind unsere Ideen mit eingeflochten und auch verwirklicht worden“, erzählt Winkel. Das Blockhaus sei zur Probe schon einmal in Halberstadt aufgebaut worden, bevor es in Osterburg seinen endgültigen Standort fand.

Caroline Winkel, ihr Lebensgefährte Ingo Fabisch und Familienhund Teddy vor dem Blockhaus. Foto: Stephan Metzker

Der eigentliche Aufbau der Außenhülle des 300 Quadratmeter großen Holzhauses sei innerhalb eines Tages geschehen. Drei Monate wären für den Innenausbau benötigt worden. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Ingo Fabisch, der Familie und Freunden sei dabei vieles in Eigenregie umgesetzt worden, blickt die Osterburgerin zurück. „Und wir mussten viele Dinge beachten“, fügt sie hinzu. So „mussten die Löcher von den Steckdosen vorher ausgeschnitten werden, ebenso wurde dem Fenster- und Türeneinbau besondere Aufmerksamkeit geschenkt“, berichtet Winkel. Außerdem galt es einzukalkulieren, „dass das verarbeitete Holz noch feucht ist. Das bedeutet im Klartext, dass sich das Haus in den nächsten drei bis fünf Jahren um gut 20 Zentimeter setzt.“

Durch den Dachüberstand von 1,80 Metern muss das aus dem Harz stammende Kiefernholz nicht behandelt werden, als Dämmung hilft neben den massiven Balken die Isolierung von Schafswolle.

Blick in den Bioladen. Außerdem beherbergt das Blockhaus auch den Friseursalon von Caroline Winkel. Foto: Stephan Metzker

Mit Blick auf den Brandschutz in dem Blockhaus macht sich die Osterburgerin keine großen Gedanken. „Holz besitzt einen natürlichen Schutz gegen Feuer, durch die der Baustoff selbst hohen Temperaturen lange standhalten kann. Zusätzlich verlangsamt die geringe Wärmeleitfähigkeit von Holz den Erhitzungsprozess im Brandfall“, begründet sie.

Auch der finanzielle Aspekt motivierte die Unternehmerin zum Blockhaus-Bau: „Als wir uns dafür entschieden, lagen die Holzhäuser in der Anschaffung in der gleichen Preiskategorie wie Steinhäuser.“

Holzhaus beherbergt Bioladen, Friseur und zwei Wohnungen

Seit November sind Bioladen und Friseur mit insgesamt drei Mitarbeiterinnen in dem Haus geöffnet, ab Anfang Januar ist eine weitere Fachfrau im Salon tätig. Abseits von Bioladen und Friseur beherbergt der Holzbau auch zwei Wohnungen, die bereits vermietet seien. Ob Caroline Winkel, die mit ihrem Lebensgefährten im Norden der Stadt wohnt, irgendwann selbst in ihr Traumhaus zieht? Winkel lächelt. Das würde sie jedenfalls nicht ausschließen.