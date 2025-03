Blick in einen früheren Osterladen der Ladenkooperative "Kunststück" Seehausen (Altmark). Die 14. Auflage eröffnet am 29. März 2025, wiederum Am Markt 3, in der früheren "Schatztruhe".

Seehausen. - Die Seehäuserin Gerda Schwander und Christina Kloss aus Wanzer kündigen die 14. Auflage der Ladenkooperative „Kunststück“ an. Die Tür der früheren „Schatztruhe“ Am Markt 3 in Seehausen öffnet sich am Sonnabend, 29. März, und bis Sonnabend, 12. April.

Dieses Mal haben sich 23 Teilnehmer zusammengefunden. „Neu dabei ist das Label VonKittel. Mirjem lebt in Werben und hat ihr Modelabel 2012 in Potsdam gegründet. Nun ist sie komplett in die Altmark gezogen und bietet ihre Kollektionen aus Naturmaterialien, wie Wolle, Leinen und Baumwolle im Kunststück feil“, teilt Gerda Schwander mit. „Auch neu dabei ist Franziska Sander mit Wendemützen und Halssocken für Babys und Kleinkinder.“

Seife aus Salzwedel, Keramik aus Arneburg

Ansonsten könne man sich auf altbewährte Kunst aus Wanzer und Pollitz, Schmuck aus Schmersau, Hanfprodukte aus Lindenberg, Schmiedekunst aus Groß Garz, Filzprodukte aus Seehausen und Schönberg, Honig vom Deichimker aus Beuster, Seife aus Salzwedel, Keramik aus Arneburg, Tee und Kaffee aus Krüden, Mode und Accessoires aus Seehausen und vieles mehr freuen. „Und dieses Jahr kann man den Besuch in unserem Laden im Anschluss mit einem Eis bei Guzzo nebenan kombinieren. Das ging letztes Jahr ja noch nicht.“

Das „Kunststück“ eröffnet jeweils zwei Wochen vor Ostern und Weihnachten. Es war Vorbild für den „Jemüschtwarenladen“ in Osterburg, der einige Male ganz ähnlich lief und viele kleinere Anbieter von Diesem und Jenem miteinander vereinte. Im Fokus steht das Handgemachte und die Regionalität der Waren.