Die DJs Michael Thomas und Maximilian Koch machen in der Wischelandhalle in Seehausen Stimmung. Jeffrey Rauth aus Wittenberge begeistert mit Schlagzeug-Solo.

Jeannette Heinrichs (links) aus Seehausen (Kreis Stendal) macht mit ihren Freunden in Seehausen gern Stimmung.

Seehausen. - Was wäre Ostern ohne Ostertanz? Seit drei Jahren rocken die DJs Michael Thomas und Maximilian Koch Ostersonntag die Wischelandhalle in Seehausen. Auch diesmal hatte Veranstalter Guido Lenzner eine Überraschung in petto. Und die DJs konnten sich auf ihre Fans verlassen.