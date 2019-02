In Düsedau im Landkreis Stendal sind mehrere Kinder von einer Kutsche gefallen. Symbolfoto: Anja Guse

In Düsedau sind fünf Kinder von einer Ponykutsche gefallen, nachdem die Tiere abrupt losrannten. Es gab mehrere Verletzte.

Düsedau (dt) l Bei einem Unfall mit einer Ponykutsche in Düsedau sind am Mittwoch mehrere Kinder verletzt worden. Wie das Polizeirevier Stendal am Donnerstag mitteilt, seien die beiden Shetlandponys im Schwarzen Weg mit einer Kutsche unterwegs gewesen und plötzlich aus bislang unbekannter Ursache "durchgegangen". Als die Tiere abrupt losrannten, fielen zwei der fünf Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren von der Kutsche.

Die anderen Kinder konnten sich zunächst noch festhalten. Als die Tiere jedoch anschließend gegen eine Mauer liefen, fielen auch sie herunter. Dabei verletzte sich eines der Kinder schwer und wurde gemeinsam mit der leichtverletzten Kutschenführerin ins Krankenhaus nach Seehausen gebracht. Zwei weitere leicht verletzte Kinder kamen in das Krankenkhaus nach Stendal.