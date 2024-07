Vizekanzler Robert Habeck (Die Grünen) besucht das Unternehmen Ost-Bau in Osterburg. Kritiker der aktuellen Bundespolitik wollen ihn draußen begrüßen.

Besuch von Vizekanzler Habeck in Osterburg von zwei Demonstrationen flankiert

Vize-Bundeskanzler Robert Habeck (Die Grünen) will am Freitag, 12. Juli 2024, das Osterburger Unternehmen Ost-Bau besuchen.

Osterburg. - In Zusammenhang mit dem Besuch von Vize-Bundeskanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) beim Unternehmen Ost-Bau am Freitag in Osterburg sind zwei Demonstrationen angemeldet.