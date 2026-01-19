Eilmeldung aus dem Rathaus Werben: Die Räbeler Fähre ist ab Dienstag bis auf Weiteres wieder in Betrieb. Im Motorbetrieb.

Die Räbeler Fähre liegt seit etlichen Tagen wetterbedingt still am Fähranleger. Dienstag setzt sie wieder über. Die Schwimmer bleiben aber draußen.

Räbel - Das wird Pendler freuen: Die Räbeler Fähre setzt ab Dienstag morgen 6 Uhr wieder über die Elbe. Im Motorbetrieb, lässt Bernd Schulze als Bürgermeister der Hansestadt Werben wissen.

Anders als die Sandauer Fähre, die aktuell im Winterhafen liegt und eingefroren sei, hätten die Räbeler Fährleute ihr Gefährt extra in Fließrichtung gestellt. „Die Fährmänner haben heute den ganzen Vormittag rumgetüftelt, das geht. Wir können fahren“, so Schulze. Die Fährzeiten sind bis auf Weiteres wochentags von 6 bis 18 Uhr und am Wochenende von 8 bis 18 Uhr.

Mit Beginn der Kälteperiode und zunehmendem Treibeis waren die Fähren außer Betrieb genommen worden. Nun müsse man abwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Es wird auf jeden Fall wieder kälter.