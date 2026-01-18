Archäologie in Sachsen-Anhalt Münzen und Lagerstrukturen: Sensationelle Funde belegen Präsenz der Römer in Trabitz
Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat ein Marschlager der Römer bei Trabitz an der Saale entdeckt und will den Fund weiter mit Grabungen erforschen.
Aktualisiert: 19.01.2026, 12:34
Trabitz/Calbe. - Aus historischen Quellen sind mehrere Vorstöße römischer Legionen bis an die Elbe bekannt. Bislang fehlten vom Gebiet Sachsen-Anhalts jedoch handfeste Beweise für die überlieferten Feldzüge.