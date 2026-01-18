weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  Archäologie in Sachsen-Anhalt: Sensationelle Funde belegen Präsenz der Römer in Trabitz

Archäologie in Sachsen-Anhalt Münzen und Lagerstrukturen: Sensationelle Funde belegen Präsenz der Römer in Trabitz

Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat ein Marschlager der Römer bei Trabitz an der Saale entdeckt und will den Fund weiter mit Grabungen erforschen.

Von Thomas Höfs Aktualisiert: 19.01.2026, 12:34
Vor rund 1.800 Jahren waren die Römer bei Trabitz an der Saale. Archäologen haben Lagerstrukturen aus der Luft gesichtet sowie Münzen entdeckt.
Vor rund 1.800 Jahren waren die Römer bei Trabitz an der Saale. Archäologen haben Lagerstrukturen aus der Luft gesichtet sowie Münzen entdeckt. Foto: Thomas Höfs

Trabitz/Calbe. - Aus historischen Quellen sind mehrere Vorstöße römischer Legionen bis an die Elbe bekannt. Bislang fehlten vom Gebiet Sachsen-Anhalts jedoch handfeste Beweise für die überlieferten Feldzüge.