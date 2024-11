Der Spielplatz der früheren Kita am Klosterschulplatz in Seehausen (Altmark) wurde 2024 dem Caravan-Stellplatz zugeordnet. Einmal mehr steigt dadurch die Attraktivität.

Seehausen. - Der Caravanstellplatz in Seehausen hat in dieser Saison abermals seinen eigenen Rekord geknackt. Nach Zahlen von dieser Woche steuerten bislang 1.276 Fahrzeuge das idyllische Gelände am Umfluter an.