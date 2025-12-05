Als Einziger in Sachsen-Anhalt: Patrick Gower aus Rengerslage bei Osterburg (Kreis Stendal) betreibt in seiner Freizeit eine Auffangstation für gefährliche Tiere. Mit seiner Leidenschaft kämpft er gegen Vorurteile.

Reptilien-Fan rettet im Kreis Stendal Krokodile, Giftschlangen, Co. im einzigen Tierheim für gefährliche Arten in Sachsen-Anhalt

„Bin spezialisiert auf die, die keiner will“

In seiner Auffangstation in Rengerslage (Kreis Stendal) darf Patrick Gower auch Kaimane, eine kleine Krokodilart, aufnehmen.

Rengerslage. - „Ich bin spezialisiert auf die, die keiner will“, sagt Patrick Gower. Der 35-Jährige betreibt in Rengerslage bei Osterburg eine Auffangstation für Reptilien. Dort rettet er Giftschlangen, Krokodile, gefährliche Schildkröten und mehr.