Rinderzüchter hat gleich dreifach Schwein

Bullenkörung in der Reithalle. Gebotszuschläge mit dem virtuellen Hammer. In der Corona-Pandemie sind auch bei der Nutzviehvermarktung neue Strategien gefragt.

Edel war der erste gut ein Jahr alte Fleckviehbulle des Wohlenberger Züchters Sören Clensmann, der Dienstag in der Halle des Reiterhofes Losse gekört und damit zur Fleischrindauktion 2022 zugelassen wurde. Der Name des Bullen ist offenbar Programm.

Losse - Zum zweiten Mal in Folge wird die traditionelle Fleischrinderauktion der Rinder-Allianz, die sonst in Bismark und Karow über die Bühne ging, in diesem Frühjahr online stattfinden. Weil auch die vorbereitenden Körungen wegen Corona nicht zentral stattfinden können, touren die Fachleute der Zuchtvereinigung von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dieser Tage über Land, um die Tiere bei den Haltern oder von denen organisierten Orten zu beurteilen.