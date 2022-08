Rochauer Halle bekommt einen neuen Look

Wann werden die Modernisierungsarbeiten in der Rochauer Mehrzweckhalle abgeschlossen sein? Diese Frage beschäftigt nicht nur Bürgermeister Dirk Zeidler. Er und der Planer sind indes zuversichtlich, dass die erste Veranstaltung nach der Sanierung planmäßig vonstatten gehen kann.

Die Sanierung der Rochauer Mehrzweckhalle geht voran. Maler, Trockenbauer und Elektriker sind derzeit in Gange.

Rochau - Die aus den 70er Jahren stammende Mehrzweckhalle wirkt aktuell eher wie eine Industriehalle: Sie glänzt in fast einheitlichen weißen und grauen Tönen, der Fußboden ist abgedeckt und mit Gerüsten ausgestattet. Auf diesen versehen die Maler ihren Dienst. Es herrscht reges Treiben in dem kommunalen Objekt. Auch die Trockenbauer und Elektriker sind beschäftigt. Sie haben ein Ziel: Die Arbeiten sollen in vier Wochen abgeschlossen sein.