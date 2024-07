Kerstin Mellenthin vom Arbeitskreis Werbener Altstadt (AWA) bringt sich schon viele Jahre in die Biedermeier-Märkte in der Hansestadt Werben ein.

Werben. - Leute, Leute, lasst Euch sagen: Am Wochenende werden in Werben die Uhren zurückgedreht. Der Arbeitskreis Werbener Altstadt (AWA) lädt mit Unterstützung der Stadt zum Biedermeier-Sommermarkt ein.

Mehr als 40 Stände sind angekündigt. Handwerk, Handel, Musik, Spiele, Speisen, Getränke ... Einmal mehr findet das Programm neben dem Kirchplatz auch drumherum statt: im Hoftheater, im Kommandeurshaus, in der Salzkirche, im Pfarrgarten, in der Fabianstraße, in der Promenade oder der Straße Schadewachten. Über nebenstehendes Programm hinaus können sich die Gäste an beiden Tagen auch auf ein Kinderkarussell, eine Chocolaterie, das Café Lämpel, eine Trödelstube, das Elbtor, Akkordeonmusik und Drehorgelspiel freuen. Zu den Neuheiten gehören einstündige Weidenflechtkurse, „Kräuterkundliches und Kräuterbowle“ im Pfarrgarten und der „Dans op de deel“ mit den Werbener Hausmusikanten.

Das Programm des Biedermeier-Sommermarkts 2024

Am Sonnabend, 6. Juli12 Uhr Eröffnung mit dem Gemischten Chor, Begrüßung durch den Vorsitzenden des AWA und den Bürgermeister (Kirchplatz)13 Uhr Kirchenführung mit Jochen Hufschmidt (Kirche St. Johannis)13 Uhr Wie das Biedermeier zu seinem Namen kam, Eine kleine Abhandlung (Köhlerhaus, Schadewachten 28)13 Uhr Kräuterkundliches und Kräuterbowle (Pfarrgarten)13 Uhr Weidenflechtkurs „Fisch und Libelle“, 1Stunde für 20 Euro pro Person (hinter der Kirche)14 Uhr „Die schöne Müllerin”- Romantik pur, Viola da Gamba & Gesang mit Barockensemble Werben (Salzkirche)14 Uhr Storchenführung mit Michael Tillmann (Treffpunkt Werbener Weißer Stand)14.30 Uhr Schulstunde „Kleine Einführung in historische Schrift” (Fabianstraße 17)15 Uhr Weidenflechtkurs: Boot und Segel, 1Stunde für 20 Euro pro Person (hinter der Kirche)15 Uhr „Neues aus Weidenhausen“ - Hoftheater15 Uhr Führung / Ausstellung „Ritter - Mönche - Krankenpfleger“ Promenade 116.30 Uhr „Die schöne Müllerin”- Romantik pur, Viola da Gamba mit Barockensemble Werben (Salzkirche)17 Uhr Gemeinsames Volksliedersingen (Kirchplatz)17 Uhr Weidenflechtkurs: Vogel und Flügel, 1Stunde für 20 Euro pro Person (hinter der Kirche)17.30 Uhr „Dans op de deel“ mit den Werbener Hausmusikanten (hinter der Kirche)17.30 Uhr Führung/Ausstellung Christian Köhler „Die erwachende Germania” (Köhlerhaus, Schadewachten 28)19 Uhr Marktende20 Uhr Ausklang mit Musik und der Kapelle Lumpacius Vagabundus sowie Speisen und Getränken (Kommandeurhaus)Am Sonntag, 7. Juli10 Uhr Gottesdienst (Kirche St. Johannis)11 Uhr Marktbeginn11 Uhr Weidenflechtkurs: Vogel und Flügel, 1Stunde für 20 Euro pro Person (hinter der Kirche)12 Uhr Kirchenführung mit Jochen Hufschmidt (Kirche St. Johannis)13 Uhr Storchenführung mit Michael Tillmann (Treffpunkt Werbener Weißer Stand)13 Uhr Weidenflechtkurs: Boot und Segel, 1Stunde für 20 Euro pro Person (hinter der Kirche)13 Uhr Wie das Biedermeier zu seinem Namen kam, Eine kleine Abhandlung (Köhlerhaus, Schadewachten 28)14 Uhr Kräuterkundliches und Kräuterbowle (Pfarrgarten)14 Uhr Führung / Ausstellung „Ritter – Mönche - Krankenpfleger“ (Promenade 1)14 Uhr „Die schöne Müllerin”- Romantik pur, Viola da Gamba & Gesang mit Barockensemble Werben (Salzkirche)14.30 Uhr Schulstunde „Kleine Einführung in historische Schrift” (Fabianstraße 17)15 Uhr Weidenflechtkurs: Fisch und Libelle, 1Stunde für 20 Euro pro Person (hinter der Kirche)15.30 Uhr Führung/Ausstellung Christian Köhler „Die erwachende Germania” (Köhlerhaus, Schadewachten 28)16 Uhr Gemeinsames Volksliedersingen (Kirchplatz)17 Uhr „Neues aus Weidenhausen“ (Hoftheater)17 Uhr MarktendeAn beiden Tagen- Markt mit über 40 Ständen: Handwerk, Handel, Musik, Spiele, Speisen, Getränke- Kinderkarussel Kirchplatz- Drehorgelspiel mit Jochen Großmann- Akkordeonmusik mit Werner Jose- Ausstellung - Christian Köhler „Die erwachende Germania“ ein Symbol der 48iger Revolution, das Ende der Biedermeierepoche (Schadewachten 28)- Ausstellung - Begann die Lebensreform etwa schon im Biedermeier? (Schadewachten 28)- Herzhafte „Werbener Bauernpuffer“ mit Quark- Verkauf des Biedermeier-Marktboten Nr. 26 Marktbuchhandlung (Schadewachten 28)- Café Lämpel geöffnet (Kirchplatz 2)- Trödelstube (Fabianstraße 10)- Spielstraße in der Schadewachten- Blick über die Stadt, Elbtor geöffnet- Ausstellung - „Unter den Weiden“, Fotografien von Studierenden der Ostkreuzschule Berlin in der Salzkirche, dem Café Lämpel und der Pension „Roter Adler“- Chocolaterie (Seehäuserstraße 12)- Blaudruck aus dem Havelland (Kommandeurhaus)- Herzhaftes und Werbener Johannisgold (Kommandeurhaus)