Saisonstart für die Voltis aus Krumke

Als Ausrichter der Deutschen Meisterschaften traten die Krumker Voltis in der LIndensporthalle in Osterburg auf (von links): Frances Moldenhauer, Klara Schulz, Greta Breslein, Ella Jaschik, Ada Kloß und Emma Gille.

Krumke/AMA. - Die Saison kann beginnen. An diesem Wochenende starten die Krumker Voltigierer mit ihrem ersten Turnier. In Magdeburg-Herrenkrug präsentieren sie sich erstmals in neuer Formation. Charlotte Schumann, Trainerin von Krumke I, hofft auf einen guten Auftakt. Nachdem San Zero altersbedingt länger ausfällt, mit dem Krumke unzählige Erfolge feiern konnte, stehen die Voltis vor einer großen Herausforderung.

Nicht nur die Pferde San Zero und Manni sind verletzt, auch Frances Moldenhauer musste wegen ihrer Verletzungen pausieren. „Endlich habe ich das Okay vom Arzt. Jetzt darf ich wieder“, sagt die Sportlerin erleichtert. „In Herrenkrug starten Emma Gille und Greta Breslein im Einzel auf Morpheus. Emma wird außerdem mit Amari Santamaria Diaz als Doppel an den Start gehen“, kündigt die Trainerin an. „Sie sind die Einzigen aus Sachsen-Anhalt, die im Duo auftreten.“ In Herrenkrug können sie sich für die Deutschen Meisterschaften der Junioren qualifizieren, die ebenfalls in Sachsen-Anhalt stattfinden werden – in Prussendorf.

Für den Preis der Besten schon nominiert

Für den Preis der Besten, der vom 10. bis 12. Mai in Warendorf ausgetragen wird, sind die beiden Voltis bereits nominiert. Erst in Warendorf kann Frances Moldenhauer wieder mit der Gruppe Krumke I dabei sein. „Unsere neuen Gesichter bei Krumke I sind Ella Jaschik, die Urenkelin von August Lüdecke, und Greta, die in diesem Jahr zum ersten Mal im Einzel bei den Junioren mitmacht“, berichtet Charlotte Schumann. Das Team Krumke II startet in Magdeburg an diesem Wochenende mit dem Pferd Newmix.