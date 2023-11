Schwerer Verkehrsunfall am 18. November 2023 bei Osterburg im Kreis Stendal auf der Landesstraße 9 zwischen Krumke und Krevese. Ersthelfer haben dden Fahrer schon aus dem Pkw befreit und leisteten Erste Hilfe, als die Feuerwehr eintrifft.

Osterburg. - Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Osterburg im Stendal hat der alleinige Verursacher unter Alkohol gestanden. Durch beherztes Eingreifen von Ersthelfern am Unfallort auf der L9 zwischen Krevese und Krumke wurde Schlimmeres verhindert.

Feuerwehr Osterburg wird zur Rettung gerufen

Wie die Polizei in Stendal mitteilt, kam ein 39-jähriger Portugiese mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Apfelbäume, beschädigte einen dritten Baum. Das Auto überschlug sich zwei Mal und kam auf einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Nach ärztlicher Versorgung erfolgte ein Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,04 Promille ergab. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gefahren; der Führerschein wurde ihm abgenommen; ihn erwartet eine Strafanzeige.

Im Einsatz am Unfallort war auch die Freiwillige Feuerwehr Osterburg mit drei Fahrzeugen, um – laut Alarmmeldung – eine eingeklemmte Person zu retten. Noch bevor die 14 Kameraden eingetroffen waren, hatten Ersthelfer den Mann aus dem Auto befreit und Erste Hilfe geleistet. „Ihnen ein großes Dankeschön“, so Wehrleiter Sven Engel. Kritik übte er hingegen an Verkehrsteilnehmer, die trotz Absperrung durch die Unfallstelle gefahren waren.