Bei einem Verkehrsunfall auf der L16 zwischen Arneburg und Sanne sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Straße ist weiterhin voll gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall am Morgen zwischen Arneburg und Sanne

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch, 8. Oktober 2025, zwischen Arneburg und Sanne.

Arneburg - Die Feuerwehren Arneburg, Hassel und Hohenberg-Krusemark waren am Mittwochmorgen auf der L16 zwischen Arneburg und Sanne gefordert. Etwa mittig der beiden Orte hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen.