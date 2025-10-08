weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Vollsperrung im Landkreis Stendal: Schwerer Verkehrsunfall am Morgen zwischen Arneburg und Sanne

Vollsperrung im Landkreis Stendal Schwerer Verkehrsunfall am Morgen zwischen Arneburg und Sanne

Bei einem Verkehrsunfall auf der L16 zwischen Arneburg und Sanne sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Straße ist weiterhin voll gesperrt.

Von Karina Hoppe 08.10.2025, 10:47
Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch, 8. Oktober 2025, zwischen Arneburg und Sanne.
Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch, 8. Oktober 2025, zwischen Arneburg und Sanne. Foto: Feuerwehr Arneburg

Arneburg - Die Feuerwehren Arneburg, Hassel und Hohenberg-Krusemark waren am Mittwochmorgen auf der L16 zwischen Arneburg und Sanne gefordert. Etwa mittig der beiden Orte hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen.