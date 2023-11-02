In den Magdeburger Clubs wird von Donnerstag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 2. bis 5. Oktober ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Nachdenker: "Happy birthday to us" heißt es am 2.10. ab 20 Uhr im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 mit DJ Bugs. Für den 3.10. steht ab 21 Uhr die "Quiznight spezial Musik" im Kalender.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet. Am 2.10. stehen ab 22 Uhr House und Techno mit FM Stroemer, Dj Piet de Belles und Andreas K sowie DJ Billy an.

Factory: Die Party „Project Magdeburg" wird am 2.10. ab 22 Uhr in der Factory, Sandbreite 2, gefeiert.

Boys’n’Beats: DJ Me Unique legt am 2.10. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, 2000er und 2010er zu Millenium-Party auf. Für den 4.10. stehen EDM, Mainstream und ein Hauch Techno ab 23 Uhr mit DJ Nicki auf dem Plan.

Festung Mark: Im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall ist für den 3.10. ab 18 Uhr eine Corner-Session mit Rap und DJ-Sets geplant. Mit dabei sind Schmero, Pucci & Samoh T, Yous39, Soriba, Waslisasagt, Helie 74 und Schulleg. Die Einnahmen gehen an die humanitäre Gaza-Hilfe.

Ellen Noir: Einen Mix von Techno bis Tekk gibt es an zwei Tagen unter dem Titel "Locker und flockig" im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Am 3.10. sorgen ab 22 Uhr CZ Kind vs Togs & SKG, Sil3ent, Sandro Bader, Decline und Kiefa und am 4.10. Jenko, Crackpots, Berro vs 5XD, Anubis, Icaruzzz vs Trypsin und Creapy für die Musik.

Buttergasse: Die Mückenwiesn-Afterparty beginnt am 3.10. um 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. DJ Toni Winter spielt Charts und Dance Classics. Am 4.10. beginnt die "O'zapft this Night" mit DJ M&M um 23 Uhr als weitere Mückenwiesn-Afterparty.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 steigt im Down Town Club am 3.10. ab 23 Uhr die große Singleparty "Tinderella" mit DJ Serv. Am 4.10. heißt es ab 23 Uhr "Wir gehen tanzen" mit DJ Etage Zwo.

Idol: Die "Ü30-Party" beginnt am 4.10. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Insel der Jugend: "Wilde Herzen" mit deutschsprachigem Indie-Pop sowie die Party "Peinlo Pop" beginnen am 4.10. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

Prinzzclub: Zum "Urban Zoo" legt DJ Curt Powell am 4.10. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf. Unter anderem werden Pop, Hip-hop, R'n'B und EDM gespielt.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Donnerstag gibt es aber zu Beginn ein Livekonzert.