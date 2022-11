Seehausen: Graepel hält nichts von Krisenmodus

Der Metallbauer und -veredler Graepel präsentiert für den Firmensitz in Seehausen einen neuen Geschäftsführer. Und auch sonst blickt das international tätige Familienunternehmen fast schon gegen die allgemeine Krisenstimmung optimistisch in die Zukunft.

Graepel produziert in Seehausen kontinuierlich und unbeeindruckt von der allgemeinen Krisenstimmung und schmiedet Pläne für eine Norderweiterung.

Seehausen - Mit Maximilian Irps präsentiert der Metallbauer und Metallveredler Graepel in Seehausen einen neuen Geschäftsführer. Weil der altmärkische Ableger des Unternehmens mit Stammsitz in Löningen mit Abstand größter Arbeitgeber in der Hansestadt ist, begrüßten die Woche auch Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler) und Wirtschaftsförderin Lisa Wille den gebürtigen Berliner, der seinen Lebensmittelpunkt seit vielen Jahren bei Magdeburg hat.