Kossebau. - Das Projekt „Die Altmark blüht auf“ hielt in dieser Woche für die Einwohner von Kossebau eine hübsche Überraschung parat. Die Mädchen und Jungen der Kita „Wichtelhausen“ verteilten Blumensamen.

„Das ist eine Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark. Die Samen kommen von der Firma Stallbaum aus Stendal“, informiert Kita-Mitarbeiterin Nicole Bittner. Und weil Freude zu verschenken viel mehr Spaß macht, als sie für sich zu behalten, kamen die Erzieher auf eine wunderbare Idee, die den Kindern sehr gefiel. Gemeinsam bastelten sie Tüten, bemalten diese bunt und befüllten sie mit den Samen.

Parallel dazu übten die Kleinen ein Lied für die Übergabe an die Dorfbewohner ein. Nämlich: „Wie gut, dass es die Sonne gibt“. Darin heißt es: „Sie lässt die Sonnenblumen wachsen, sie lässt die kleinsten Blüten blüh’n.“ Damit ganz Kossebau aufblühen kann, zogen die Kinder jetzt durch das Dorf und beschenkten die Einwohner mit ihren Tüten und dem Sonnenblumen-Lied. „So können wir uns alle den ganzen Sommer über daran erfreuen“, sind sich die Erzieherinnen mit den Kindern einig. Gestern überraschten sie die Kameraden am Feuerwehrgerätehaus. Florian Reckling, der Chef des Fördervereins, staunte nicht schlecht über den ungeplanten Auftritt. Auf dem Bauernhof von Torsten Krüger kamen gleich die Nachbarn dazu. „Und nach dem Auftritt mit den Kindern haben die Leute noch Dorfklatsch gemacht und sich unterhalten, wie es früher so üblich war“, erzählte Nicole Bittner. Die Aktion geht noch weiter. Nächste Woche ist die andere Hälfte des Dorfes dran.