SOS! 1000 Teddybären suchen ein neues Zuhause in einem Museum

Wanzer. - Es war anders gedacht, das muss man klar so sagen. Eigentlich wollte Karin Brockmeier-Kroggel 2021 mit ihrem Mann von Walsrode nach Wanzer ziehen, aber der verstarb im Umzugstrubel. Eigentlich wollten die beiden die Scheune am Grundstück in Wanzer zum privaten Teddymuseum ausbauen, aber daraus wurde dann nichts mehr.