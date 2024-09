Spende für das Ehrenamt: 14.500 Euro für Wasserwehr in Arneburg

Das neue Gebäude der Wasserwehr in Arneburg.

Arneburg - Die Wasserwehr der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck kann sich über finanzielle Unterstützung in Höhe von 14.500 Euro seitens der Stadt Arneburg freuen.

Das Geld soll für die Herrichtung der neuen Räume in der Bahnhofsstraße verwendet werden. Der Stadtrat von Arneburg hat in seiner jüngsten Sitzung die Zustimmung für die Spende an die Wasserwehr der Verbandsgemeinde gegeben.

Die Wasserwehr hatte vor kurzem von der Stadt das Gebäude zur Nutzung übergeben bekommen. Dort sollen jetzt unter anderem die Sanitäreinrichtungen und die Fußböden in der zukünftigen Küche und im Versammlungsraum saniert werden.

„Außerdem sollen die Aufenthaltsräume vernünftig gestaltet werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. „Die Wasserwehr steht uns immer zur Seite, bei Hochwasser und vielen anderen Dingen“, so Bürgermeister Lothar Riedinger (CDU).

Wehrführer Bodo Fleischauer bedankte sich auf der Stadtratssitzung für die Spende.