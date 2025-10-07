Werben hat nun einen Sportbootanleger im Buhnenhaken der Elbe. An den anderen beiden „Wasserbaustellen“ bleibt die Stadt dran, sagt Bürgermeister Bernd Schulze.

Sportbootanleger an der Elbe fertig - Traum vieler Skipper rund um Werben wird nach Jahren wahr

Der neue Sportbootanleger am Buhnenhaken Werben (Elbe) wurde auf dem Fundament des früheren Fahrgastanlegers montiert.

Werben. - Glänzende Aussichten im wahrsten Sinne des Wortes. Im Werbener Buhnenhaken, einem Elbarm, gibt es nun einen Sportbootanleger. Mehrere Jahre hatten der örtliche Hansesportbootverein und die Stadt an diesem Ziel gearbeitet, nun ist es erreicht. „Die ganze Aktion hat einen guten Tag gedauert, mehr nicht“, sagt Bernd Schulze (parteilos), Bürgermeister der Hansestadt Werben.