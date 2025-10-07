weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Geht es um Sicherheit oder Abzocke?: Heftige Diskussion um Blitzer: Rügen für „Quatsch“ im Gardelegener Stadtrat

Geht es um Sicherheit oder Abzocke? Heftige Diskussion um Blitzer: Rügen für „Quatsch“ im Gardelegener Stadtrat

Die leidenschaftliche Diskussion im Gardelegener Stadtrat zum Thema mobiler Blitzer führt sogar zu zwei Rügen für SPD-„Quatsch“. Wer sich am Ende durchsetzte...

Von Stefanie Herrmann 07.10.2025, 18:34
Die Hansestadt Gardelegen würde gern in einen mobilen Blitzer investieren. Am Montag war dies erneut Thema im Stadtrat.
Die Hansestadt Gardelegen würde gern in einen mobilen Blitzer investieren. Am Montag war dies erneut Thema im Stadtrat. Symbolfoto: Regina Urbat

Gardelegen. - Mit dem Antrag auf Anschaffung eines mobilen Blitzers hat Lindstedts Ortsbürgermeister Siegfried Jordan einen Nerv getroffen. Selten wird im Gardelegener Stadtrat ein Thema so ausführlich diskutiert wie dieses am Montagabend...