Geht es um Sicherheit oder Abzocke? Heftige Diskussion um Blitzer: Rügen für „Quatsch“ im Gardelegener Stadtrat
Die leidenschaftliche Diskussion im Gardelegener Stadtrat zum Thema mobiler Blitzer führt sogar zu zwei Rügen für SPD-„Quatsch“. Wer sich am Ende durchsetzte...
07.10.2025, 18:34
Gardelegen. - Mit dem Antrag auf Anschaffung eines mobilen Blitzers hat Lindstedts Ortsbürgermeister Siegfried Jordan einen Nerv getroffen. Selten wird im Gardelegener Stadtrat ein Thema so ausführlich diskutiert wie dieses am Montagabend...