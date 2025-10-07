Die leidenschaftliche Diskussion im Gardelegener Stadtrat zum Thema mobiler Blitzer führt sogar zu zwei Rügen für SPD-„Quatsch“. Wer sich am Ende durchsetzte...

Heftige Diskussion um Blitzer: Rügen für „Quatsch“ im Gardelegener Stadtrat

Geht es um Sicherheit oder Abzocke?

Die Hansestadt Gardelegen würde gern in einen mobilen Blitzer investieren. Am Montag war dies erneut Thema im Stadtrat.

Gardelegen. - Mit dem Antrag auf Anschaffung eines mobilen Blitzers hat Lindstedts Ortsbürgermeister Siegfried Jordan einen Nerv getroffen. Selten wird im Gardelegener Stadtrat ein Thema so ausführlich diskutiert wie dieses am Montagabend...