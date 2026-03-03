Osterburg sucht einen Organisator für das große Stadt- und Spargelfest am zweiten Mai-Wochenende: Erstmals gibt es eine Liste, was für Besucher geboten werden soll. Gefordert werden mehr Spargel und Hanse, familienfreundliche Preise sowie ein Riesenrad und Feuerwerk.

Stadt- und Spargelfest: Osterburg legt erstmals fest, was ein neuer Organisator bieten muss

Bis zu 3.000 Besucher pro Tag kommen am zweiten Mai-Wochenende zum Stadt- und Spargelfest nach Osterburg.

Osterburg. - Bis zu 3.000 Menschen strömen Anfang Mai täglich zum Stadt‑ und Spargelfest in Osterburg. Damit das so bleibt, hat der Stadtrat nun festgelegt, was der künftige Organisator bieten muss. Dabei geht es auch um die Preise auf dem Rummel und die Sorge, dass zu wenig Spargel in dem gleichnamigen Fest stecken könnte.