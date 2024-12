Osterburg. - Die Stadtplakette in Gold gab es zum 120. Geburtstag der Grundschule am Hain noch nicht. Verdient hätte sie sie schon vor zehn Jahren, denn wenn eine Institution in Osterburg 100 Jahre alt wird, ist das aller Ehren wert und seit Mai 2023 die Ehrung in Gold. Nico Schulz, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Osterburg, übergab am Dienstagvormittag nicht nur in Würdigung die goldene Plakette, sondern erinnerte daran, was Schule früher bedeutete.

