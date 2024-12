Was für die Kinder in der Hansestadt wohl der Nikolaus bringt? 31 Geschäfte haben bei der Aktion mitgemacht und stellen ab heute die Überraschungen ins Fenster. Ob auch die Eltern und Großeltern etwas für den Gabentisch für sich entdecken?

Andrea Lux hat beim Moonlightshopping in Osterburg den Hut auf und bietet in ihrem Laden sogar selbstgestrickte Mützen und Handschuhe an.

Osterburg. - Es ist nicht so einfach, die Osterburger in die Breite Straße zu locken, weiß Andrea Lux genau. Die Geschäftsführerin von „Oh la la“ hat für das heutige Moonlightshopping den Hut auf und freut sich am Nikolaustag auf viel Kundschaft. Während Torsten und Sabrina Engels in ihrem Schreibwarenladen Stiefel stapelten, um sie zu den 31 Händlern zu bringen, die sie gern für Kinder füllen wollten, steckte Andrea Lux mitten in den Vorbereitungen zum Moonlightshopping.

„Ich bin froh, dass wir das Gut Priemern für die Versorgung gewinnen konnten. Es verkauft ab Mittag auf dem Hilliges-Platz Bratwurst der Fleischerei Twardon aus Osterburg und bietet auch Kinderpunsch an“, so die Organisatorin. „Heiße Getränke gibt es außerdem im Café Behrends“, so Lux weiter. Falls es zu frostig wird: In ihrem Laden warten selbst gestrickte Mützen und Handschuhe.