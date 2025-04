In allen Ecken der Kreisvolkshochschule in Osterburg konnten Besucher in den Angeboten der Händler stöbern.

Osterburg - Der Osterburger Ostermarkt hat seinen Standort gewechselt. Sein Publikum nahm den Umzug auf das Gelände der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule gern in Kauf.

Bereits kurz nach Eröffnung des 31. Ostermarktes war das dafür erstmals genutzte Gelände in der Bahnhofstraße mehr als nur gut besucht. „Ich bin echt sprachlos. Das ist wirklich toll“, sagte Kreismuseumsleiter Florian Fischer über die Resonanz, die Landkreissprecher Stefan Rühling in eine Zahl fasste. Nach seinen Angaben haben mehr als 1.000 Kinder und Erwachsene den Ostermarkt besucht.

Musik den ganzen Tag

Im Vergleich zum Vorjahr, als die Osterburger Ostertradition auf dem Gelände der Musikmarkthalle stattfand, freuten sich die Gastgeber diesmal über eine größere Veranstaltungsfläche. Diese wurde auch genutzt. 21 Händler, so Stefan Rühling, bauten ihre Stände auf.

Ponyreiten bei Ute Romahn (links): Lucy mit Eltern Ingmar und Christine Benke. Foto: Stephan Metzker

Und auf dem Außengelände konnte man unter anderem verschiedene Oldtimer des Idener Agraneums bestaunen. Ralf Schulze aus Krumke hatte beispielsweise seinen historischen Gagelmann-Motor aus dem Jahr 1904 mitgebracht. Technikfreunde gerieten ins Schwärmen und Fachsimpeln. Kulinarische Angebote gab es von Schülern des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums und der Sekundarschule „Karl Marx“. Sie verkauften Kaffee und Kuchen um ihre Klassenkasse aufzubessern. Mitglieder des Fördervereins des Kreismuseums Osterburg sorgten für Getränke. Und der Landwirtschaftsbetrieb Ohnesorge „Osterburger Weiderind“, bot Herzhaftes vom Grillrost an.

Hans Brehmer demonstrierte das Flechten von Stuhlsitzen. Foto: Stephan Metzker

Auf der Bühne gab es den ganzen Tag über musikalische Unterhaltung. Den Anfang machte die Schülerband des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums, gefolgt von Tabiha Harzer und der Stendaler Partyband „Tick2Loud.“

Die Party-Band „Tick2Loud“ sorgte für musikalische Unterhaltung. Foto: Stephan Metzker

Händler waren mit ihren Angeboten in allen Etagen der Kreisvolkshoch- und Kreismusikschule zu finden. Sie hatten unter anderem Handarbeiten aus Wolle, Leinen, Stoff oder Holz im Angebot. Keramikfreunde wurden beim Stöbern ebenso fündig. „Eine besonders hohe Nachfrage nach einem bestimmten Artikel oder ein gewisser Trend lassen sich nicht erkennen. Es ist ziemlich ausgewogen. Bei den Leuten ist alles beliebt, was in irgendeiner Form mit Ostern zu tun hat“, sagte Händlerin Kathrin Projahn. Auf den Gängen wurde alte Handwerkskunst, wie das Flechten, Spinnen oder Filzen anschaulich demonstriert. Kinder konnten sich mit Basteleien, Malen oder Rätseln beschäftigen. Das Schreiben auf einer alten Schreibmaschine erfreute sich bei ihnen ebenfalls großer Beliebtheit.

Ingrid Jabke hat sich dem Filzen verschrieben und gibt selbst Mitmachkurse. Foto: Stephan Metzker

Puppenspiel als Höhepunkt

Ein Höhepunkt des Ostermarktes, war die Aufführung des Puppenspiels „Sei ein Frosch“ von Jörg Wolfradt. Puppenspielerin Anastasia Starodubova vom Theater der Altmark Stendal zog mit der Geschichte um die Maus Frido und dem Frosch Mona vor allem die jungen Zuschauer in ihren Bann. Nach der Vorstellung gab es großen Applaus und Anastasia Starodubova lud die anwesenden Kinder zu einem gemeinsamen Foto mit allen Protagonisten ein.

Detlef Preetz (links) erklärte das Seildrehen und lud zum Ausprobieren ein. Foto: Stephan Metzker

Die diesjährige Ausgabe des Ostermarktes hat sich nach Einschätzung der Veranstalter am Ende als voller Erfolg gezeigt. „Die Resonanz war von Anfang an echt super. Wir sind sehr dankbar, für unseren Markt erstmals die Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule nutzen zu können“, sagte Florian Fischer und ergänzte: „Die Mitmachangebote wurden sehr gut angenommen. Großes Interesse gab es unter anderem auch am Ponyreiten oder dem Seildrehen an der Station bei Detlef Preetz. Alles war heute wie ein Experiment. Wegen dem leicht regnerischen Wetter mussten wir kurzfristig in einigen Sachen etwas umdisponieren. Es war den ganzen Tag immer wieder etwas neu und herausfordernd. Aber genau das liebe ich.“