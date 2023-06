Vögel gerettet Storchenhof Loburg päppelt sechs Findelkinder aus dem Landkreis Stendal auf

Im Storchenhof Loburg, rund 30 Kilometer östlich von Magdeburg, ist gerade die Zeit der Findelkinder. Auch sechs Jungstörche aus dem Landkreis Stendal werden dort aufgepäppelt. So wie 2019 der in Lichterfelde gefundene verletzte Jungstorch namens Bella. Was ist aus ihm geworden?