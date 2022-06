Tag des offenen Denkmals: Werben lockt mit Führungen, Lesungen und Ausstellungen

Führungen durch historische Gemäuer, Lesungen, Ausstellungen, Trödelverkauf und einiges mehr hat der Tag des offenen Denkmals in der Hansestadt Werben zu bieten. Zudem startet eine Spendenaktion – für die berühmte Wagner-Orgel.

Rüdiger Haase beherbergt eine riesige Auswahl an historischen Fernsehern, Radios und Plattenspielern in seinem Museum.

Werben - Mit einem vielfältigen Programm wird in der Hansestadt Werben der Tag des offenen Denkmals begangen. Mehrere Fachwerkhäuser und andere historische Gebäude der über 1000-jährigen Stadt bieten am kommenden Sonntag Einblicke. Werbens Bürgermeister Bernd Schulze und die Verantwortlichen des Arbeitskreises Werbener Altstadt (AWA) möchten wie in den Jahren zuvor viele Interessenten begrüßen und empfehlen einen interessanten Rundgang durch das Städtchen.