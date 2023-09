Das 18-jährige Gesangstalent aus dem Landkreis Stendal tritt in Folge zwei von „The Voice of Germany“ auf.

Fritz Speck (Mitte) mit seiner Band "Carpenter & Bacon". Der 18-Jährige aus Osterburg im Landkreis Stendal tritt bei The Voice of Germany auf.

Osterburg - Fritz Speck aus Osterburg im Landkreis Stendal ist Kandidat bei „The Voice of Germany“. Am Freitagabend, 22. September, ist sein großer Auftritt bei den Blind Auditions der Sat.1-Show. Wer ist der 18-Jährige und was hat ihn zu „The Voice of Germany“ gebracht?

Fritz Speck mit seiner Band "Carpenter & Bacon" tritt bei The Voice of Germany auf Sat.1 auf. (Kamera: Berit Boetzer, Schnitt: Christian Kadlubietz).

„Ich bin mit Musik groß geworden“, sagt Fritz Speck im Gespräch mit der Volksstimme. Der junge Mann ist Teil einer Musikerfamilie. Neun Jahre lang hat er Klavierspielen gelernt. Noten braucht er nicht. Er spielt nach Gehör, sagt der 18-Jährige.

„The Voice of Germany“ auf Sat.1: Fritz Speck spielt Klavier nach Gehör

Das Klavierspielen ist das eine. Seine Stimme das andere. Wer ihm bei den Auftritten der Familienband „Carpenter & Bacon“ zuhört, versteht, warum Fritz Speck zu „The Voice of Germany“ gehört.

Fritz Speck singt mit einer tiefen, rauchigen Stimme, die nichts mit seiner Sprechstimme zu tun hat. Damit versucht er die Coaches Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz sowie Shrin David von sich zu überzeugen.

Fritz Speck bei „The Voice of Germany“ auf Sat.1: „Stein vom Herzen gefallen“

Die Bewerbung bei „The Voice of Germany“ hat Fritz Speck schon lange geplant. „Eigentlich wollte ich als noch jüngeres Talent auftreten“, sagt der 18-Jährige, der am Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg Abitur gemacht hat. Doch er hat gewartet und irgendwann dann einfach seine Bewerbung abgeschickt.

Drei Videos, „wo ich mich unprofessionell vorstellen soll“, musste das Gesangstalent einschicken. Es kam eine E-Mail nach der anderen, die ihm gesagt hat, dass er eine Runde weiter ist. Bis schließlich der Anruf kam: Fritz Speck darf zu den Blind Auditions.

Die Zusage zu bekommen „war einfach ein geiles Gefühl“, sagt er. Ihm ist ein „Stein vom Herzen gefallen“. Ob Fritz Speck weitergekommen ist, wird sich am Freitag, 22. September, um 20.15 Uhr bei „The Voice of Germany“ zeigen.