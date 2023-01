Too good to go Gut essbar - Unternehmen aus Osterburg retten Lebensmittel vor der Verschwendung

Nur was für die Großstadt? Keineswegs. Mit dem Edeka Center Apel, der Bäckerei Herte und dem Café Behrends setzen bereits drei Osterburger Unternehmen auf die App „Too good to go“. Lebensmittel, die sonst verschwendet würden, gehen nun stark vergünstigt an die Bürger. Und das kommt richtig gut an.