Tote Fische in Biese und Aland: Was der Chef des Anglervereins zum Fischsterben sagt

Osterburg/Seehausen - Nach dem Fischsterben in der Biese und dem Aland hat sich die Lage in den beiden Flüssen offenkundig normalisiert. „An der Sohlgleite herrscht wieder Fischbewegung“, hat Jens Hoffmann, Vorsitzender des Anglervereins Osterburg, am Aland in Seehausen beobachtet.