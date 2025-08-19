Aus oder Neustart: Das Quartiersmanagement in der Melkerstraße in Osterburg schließt Ende des Monats. Doch es gibt Hoffnung auf einen neuen Betreiber aus Stendal für die Begegnungsstätte.

Natali Reindl leitet das Quartiersmanagement in der Melkerstraße in Osterburg noch bis Ende August.

Osterburg. - Der Partner verstorben, die Kinder weggezogen: Vor allem ältere Menschen fühlen sich oft einsam und leiden psychisch darunter. Das bestätigen bundesweite Studien. In Osterburg gibt es ein Projekt, das gegen diesen Negativ-Trend arbeitet, das Quartiersmanagement der Pfeifferschen Stiftungen. Doch nach fünf Jahren endet im September der Förderzeitraum. Wer in Zukunft die Miete für den Treffpunkt in der Melkerstraße 49b zahlt, ist zwei Wochen vor der drohenden Schließung nicht geklärt.