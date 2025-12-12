weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ärger mit der Post Klötzerin bekommt die Briefe eines anderen

Eine Frau aus Klötze hat irrtümlich Briefe von jemandem aus Kusey erhalten und umgekehrt. Die Deutsche Post spricht von einem Versehen. Es gibt aber einen zweiten Fall aus Immekath und Ristedt.

Von Markus Schulze Aktualisiert: 12.12.2025, 12:56
Post, die nach Kusey gehört hätte, landete in Klötze und umgekehrt.
Post, die nach Kusey gehört hätte, landete in Klötze und umgekehrt. Archivfoto: Oliver Berg/dpa

Klötze. - Mehr als 44.000 Beschwerden sind in den ersten neun Monaten des Jahres bei der Bundesnetzagentur gegen die Brief- und Paketfirmen in Deutschland eingegangen. Rund 90 Prozent der Beschwerden bezogen sich auf die Deutsche Post. Dazu passt auch ein kurioser Fall aus der Einheitsgemeinde Klötze.