Mittelaltermarkt, Honigwein und Gesang Veranstaltungen in der Weihnachtszeit: Das ist los in Burg, Genthin, Gommern und Biederitz

Die Adventszeit ist im vollen Gange und so leuchten auch wieder die wunderbaren Weihnachts- und Adventsmärkte: Das ist die Übersicht zu allen Veranstaltungen am dritten Adventswochenende.

Von Arlette Krickau Aktualisiert: 12.12.2025, 13:01
So soll die Schartauer Straße in vorweihnachtlichen Glanz getaucht werden. Shoppen mit dem gewissen weihnachtlichen Flair findet am Freitagabend statt: Am 12. Dezember in der Schartauer Straße in Burg. Foto: Stadt Burg

Burg/Genthin/Gommern/Parey/Biederitz/Möckern/Möser/Jerichow - Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür und damit auch allerhand Aktionen, Märkte und natürlich Weihnachtskonzerte.