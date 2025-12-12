Mittelaltermarkt, Honigwein und Gesang Veranstaltungen in der Weihnachtszeit: Das ist los in Burg, Genthin, Gommern und Biederitz
Die Adventszeit ist im vollen Gange und so leuchten auch wieder die wunderbaren Weihnachts- und Adventsmärkte: Das ist die Übersicht zu allen Veranstaltungen am dritten Adventswochenende.
Aktualisiert: 12.12.2025, 13:01
Burg/Genthin/Gommern/Parey/Biederitz/Möckern/Möser/Jerichow - Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür und damit auch allerhand Aktionen, Märkte und natürlich Weihnachtskonzerte.