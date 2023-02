Seehausen - Mit dem sprichwörtlichen Paukenschlag meldete sich der Straßenfasching am Wochenende auch in Seehausen zurück. Wie in Vor-Corona-Zeiten säumten die Gäste am Tulpensonntag zum Teil kostümiert die Straßenränder am Umzugskurs, um mit den Narren auf den Wagen lautstark zu feiern oder jede Menge Süßigkeiten und kleine Stimmungsmacher abzufassen.