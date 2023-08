Umweltprojekt - Politiker in Osterburg bei Stendal investieren in Insektenhotel

Osterburg - Die Idee zu den Insektenhotels hatte der Osterburger Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose (parteilos).

Auf seinem Privatgrundstück steht schon seit längerer Zeit ein Insektenhotel. Dieses habe großen Zuspruch erfahren. „Deshalb war ich mir sicher, dass auch unsere Schulen solch ein Insektenhotel gut gebrauchen können“, sagt der Ortsbürgermeister. Sein Vorschlag fand im Ortschaftsrat Unterstützung und so wurde beschlossen, mehrere Insektenhotels bauen zu lassen. In der Tischlerei von Christian Sasse nahm das Projekt Gestalt an. Nun fand das erste Insektenhotel auf dem Grundstück der Sekundarschule „Karl Marx“ in Osterburg einen Platz.

Weitere Insektenhotels sollen an der früheren „Moritzburg“ am südlichen Stadtrand, an der Grundschule am Hain in Osterburg sowie an den Dorfgemeinschaftshäusern in Dobbrun und Zedau aufgebaut worden. Hinzu kommt für Zedau dann noch ein historisches Ortseingangsschild. Für das natur- und umweltfreundliche Projekt gibt der Osterburger Ortschaftsrat rund 5000 Euro aus.