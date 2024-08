Gladigau. - „Und jetzt Attacke!“, tönte es durch die Lautsprecher. Auf dem Festplatz hinter der alten Schule in Gladigau ging es Samstagabend rund. Zur Filmmusik des Kultfilms „Top Gun“ positionierten sich die Gladigauer Löschladys.

Moment! Die Gladigauer Feuerwehr hat eine Frauenmannschaft? Oh, ja! Die Idee dafür kam den Löschladys beim Flutlichtpokal vor einem Jahr. „Wir dachten: Was die Männer können, schaffen wir auch“, erzählt Manuela Uhrhan. Wehrleiter Marco Röhl und Matthias Böhning übernahmen das Training. „Wir haben mit einer Minute angefangen“, sagt Uhrhan. Wenig später bewies ihr Team, dass es mit 32,16 Sekunden für die 2009 gegründete Frauenmannschaft aus Packebusch eine echte Konkurrenz ist und auch mit den Dessauern mithalten kann.

Das könnte Sie auch interessieren:https://www.volksstimme.de/lokal/osterburg/feuerwehr-stendal-gewinnt-loschangriff-unter-flutlicht-3697856

Ortsbürgermeister Matthias Müller zeigte sich „megastolz“ auf das erste Frauenteam in der Feuerwehrgeschichte seines Dorfes. Stadtwehrleiter Sven Engel betonte, wie wichtig es ist, wenn die Mannschaft noch gestärkt wird. Und Osterburgs stellvertretender Bürgermeister Detlef Kränzel freute sich, an diesem besonderen Tag dabei zu sein – in seinem Amt. Weil er in diesem Jahr in den Ruhestand wechselt, gab es dazu noch Abschiedsworte des Dankes für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Mit Beförderung überrascht

Stefan Käfer aus Schmersau wurde wiederum beim Begrüßungsakt mit seiner Beförderung überrascht. Der 44-Jährige, der mit 16 in die Feuerwehr eintrat, darf sich jetzt offiziell Hauptlöschmeister nennen. Er war mit seinen Kameraden aus Schmersau hinter dem Tresen eingeteilt und deshalb in Zivil erschienen. Früh übt sich eben, wer ein Meister werden will.

Getreu diesem Motto rückte beim Flutlichtpokal auch die Jugendfeuerwehr aus Lückstedt mit Helene Schwach an. „Wir gehören zwar eigentlich zur Verbandsgemeinde Seehausen, sind aber eng mit Osterburg verbunden und freuen uns sehr, wenn wir zu Wettkämpfen eingeladen werden“, sagt die Jugendwartin, „denn unsere Jugendlichen kommen aus acht Orten der näheren Umgebung, neben Gladigau auch aus Rossau und Heiligenfelde.“ Eine Kinderfeuerwehr gibt es in Lückstedt ebenfalls. Hier führt Anna-Luisa Kohl die Regie. Seit 2019 arbeiten sie Hand in Hand.

Gladigau beim Wettkampf um den Flutlichtpokal. Foto: Astrid Mathis

Auf eine weitaus längere Zusammenarbeit blicken Gerald Gehrmann und René Obara aus Polkau zurück. Die zwei kennen sich aus dem Sandkasten und zeigen bei Feuerwehrwettkämpfen, was für ein gutes Team sie noch heute sind. Nach ihrem Löschangriff über 22 Sekunden war Showtime angesagt. „Die TS 8/8 aus DDR-Zeiten. Wenn du das kannst, kannst du wirklich was“, merkte Feuerwehrfrau Marie Fabisch aus Osterburg an.

„Ich habe zwei davon zu Hause zu stehen“, verriet Maschinist René Obara. „Letztes Jahr sind wir bis Wiesenburg zum Abholen und einen Sonntag nach Fürstenwerder und mit einem Auto voller Schläuche wieder nach Polkau.“ Kein Wunder, dass sie es draufhaben. Beim zweiten Anlauf klappte es dann wie am Schnürchen – in 33,03 Sekunden.

Ein Relikt aus DDR-Zeiten: die TS 8/8. Foto: Astrid Mathis

Beim Löschangriff mit moderner Technik mussten sie sich allerdings dem Team aus Kaulitz geschlagen geben: 1. Platz Kaulitz (20,62 Sekunden), 2. Platz Polkau (22,32), 3. Bretsch/Dewitz (23,66).

Weitere Ergebnisse: Frauen: 1. Platz: Packebusch (26,13 Sekunden), 2. Platz: Gladigau (32,16 Sekunden), 3. Platz: Dessau (34,91 Sekunden), Jugend: Lückstedt: 36,03 Sekunden, Männer TGL: Rossau: 49,84 Sekunden.

„Das war wieder ein toller Abend“, zieht Wehrleiter Marko Röhl Bilanz, der sich über viele Zuschauer und die gute Versorgung durch den Förderverein freute. Am 14. und 15. September wartet Gladigau mit dem nächsten Besuchermagneten auf: dem Erntedankfest: von Trödelmarkt bis Oldtimertreffen alles dabei.