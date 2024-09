Osterburg/Arendsee. - Petra Kramp strahlt. Es ist wieder Mittwoch. Die gebürtige Seehäuserin steigt in den Wagen und fährt freudestrahlend zum Pflegeteam Altmark nach Krumke. Es gibt ihr liebstes altmärkisches Sommergericht: Birnen mit Klüt.

Seit im April 2024 die Tagespflege „Haus Käthe“ in Seehausen ihre Pforten schloss, begrüßt Ramona Rudolph regelmäßig auch Rentner aus dem benachbarten Seehausen. Gemeinsam mit ihrer Tochter eröffnete sie am 1. Mai 2023 das Haus in Krumke. Mittlerweile hat Tochter Juliane Rudolph, die seit dem 1. Oktober 2016 Geschäftsführerin des Pflegeteams Altmark in Osterburg ist, die Aufgabenbereiche gesplittet und die Tagespflege im Herbst 2023 an ihre Mutter abgegeben. Auch sie kennt von zu Hause noch Birnen und Klöße. Grießklöße, um genau zu sein. Die sind kalt und heiß besonders beliebt unter den Senioren. Im Obstgarten stehen Birnen, Äpfel und Pflaumen.

Mit der Queen auf dem See

Doch fragt man die Runde nach dem Höhepunkt in diesem Sommer, schwärmen alle von dem Ausflug mit dem Raddampfer „Queen Arendsee“. „Wir sind an zwei Tagen jeweils mit 13 Tagesgästen und sechs Mitarbeitern losgefahren und anschließend noch beim Fischer eingekehrt“, erzählt Ramona Rudolph. „Viele sitzen zu Hause nur alleine. Es ist doch viel schöner, mal mit einem Ausflug für Abwechslung zu sorgen.“ Damit lag sie goldrichtig.

Karin Springsgut hat 40 Jahre in Halle gewohnt und ist noch nicht lange in Osterburg. Petra Kramp hingegen kennt Arendsee wie ihre Westentasche und erinnerte sich an so manche Anekdote. „Erst war mein Schwiegervater der Vorsitzende des Tauchclubs und dann mein Mann“, sprudelt es aus der 65-Jährigen nur so heraus. Wie oft hat sie sich ein Fischbrötchen schmecken lassen!

Die gebürtige Seehäuserin Petra Kramp (links) freute sich, mit ihrer Mittwochsrunde nach Arendsee zu fahren. Mit an Bord: Gerda Ulrich und Rosemarie Wagner. Foto: Astrid Mathis

Zu den Seehäusern, die seit April zum Pflegeteam Altmark kommen, gehört Rainer Schulz. „Ihm hatte der Ausflug nach Arendsee so gut gefallen, dass er kurz darauf gleich noch einmal mit seiner Frau zum Fischer am Arendsee gefahren ist“, berichtet Ramona Rudolph. Traditionelles Essen kommt in der Tagespflege sowieso gut an, weiß sie. In diesem Sommer konnten die Senioren sich über eine reiche Ernte aus dem Gewächshaus und dem Hochbeet freuen. Und nicht zuletzt über den Obstgarten, der verschiedene Varianten von Birnen mit Klüt zulässt. Da bringt nämlich jeder Rentner seine eigene Kindheitserinnerung mit.

Reiche Ernte aus dem Garten

Nach den Himbeeren, Stachelbeeren und Erdbeeren kommen jetzt die letzten Tomaten, Gurken und Zucchini auf den Tisch. Und auch die Kürbisse sind schon reif und werden von den Tagesgästen zu Suppe verarbeitet. Beim Kuchenbacken und Salatschnippeln machen sie genauso gerne mit. Sonst gebe es ja Mittagessen aus Priemern, erzählt Ramona Rudolph, aber für ein paar Schmankerl ist der hauseigene Garten da. Die Zwergkaninchen kriegen auch was ab.

Mitarbeiter Holger Wille und Geschäftsführerin Juliane Rudolph mit ihrem Hund Rudi. Foto: Astrid Mathis

All das ist seit Neuestem in einem Video auf der Internetseite von Juliane Rudolph zu sehen. Nachdem das Pflegeteam Altmark in diesem Frühjahr mit dem Landessiegel Sachsen-Anhalt „Das mitarbeiterorientierte Unternehmen – hier fühle ich mich wohl“ ausgezeichnet worden war, kündigte sich als Bonus für diese Auszeichnung ein Filmteam an: „Zuerst wurde an einem Tag im Pflegedienst gedreht und dann in der Tagespflege“, so Juliane Rudolph. Die Dreharbeiten bedeuteten nicht nur für die Mitarbeiter aufregende Stunden. Doch das Video beweist: Es hat sich gelohnt. Und an den erlebnisreichen Ausflug mit der Queen Arendsee erinnert die Senioren ein schönes Gruppenfoto.