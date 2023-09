Der wiedergewählte Bürgermeister der VG Arneburg-Goldbeck, René Schernikau, hat am Sonntag richtig abgeräumt. In 18 der 19 Wahlbüros holte er die meisten Stimmen. Während auch der Zweitplatzierte Ronny Hertel zufrieden ist, nimmt Lutz Rosenkranz (CDU) sein schlechtes Ergebnis nicht persönlich.

Arneburg-Goldbeck - Die Wähler der VG Arneburg-Goldbeck haben am Sonntag eine deutliche Sprache gesprochen. In 18 der 19 Wahlbüros hatte Wahlsieger René Schernikau (parteilos) die Nase vorn. Zumeist deutlich. Sein bestes Ergebnis erzielte der Möllendorfer mit 89,13 Prozent in Büttnershof. Ronny Hertel konnte in Arneburg am meisten punkten (57,27), Lutz Rosenkranz hatte sein bestes Ergebnis in Beelitz (20,45).