Kalligrafie und mehrsprachige Literatur von Elbe bis Ostsee locken in das Kavaliershaus. Die Autoren laden zum Mitmachen ein.

Von der Messe in Leipzig nach Krumke im Kreis Stendal

Dr. Mieste Hotopp-Riecke (links), Elnara Letova (rechts) sowie Ammar Awaniv und Iman Shaaban (beide nicht auf dem Foto) gestalten am 24. Oktober eine Lese-Performance im Kavaliershaus in Krumke.

Krumke. - Der Titel allein macht schon neugierig: „Zweiheimisch zwischen Strömen, hinter Meeren – Lese-Performance & Kalligrafie-Kunst“ verspricht für Donnerstag, 24. Oktober 2024, einen Abend im Kavaliershaus Krumke, an dem die Gäste selbst aktiv werden können, wenn sie möchten. Kalligrafie zum Mitnehmen – so lautet das Erfolgsrezept der Autoren, die auch schon auf der Leipziger Buchmesse das Publikum begeistert haben.

Mehrsprachige Literatur aus Mitteldeutschland, Strömungen, die den Fluss des Literaturbetriebes vielfältiger machen und verbreitern, Untiefen und Verwirbelungen bieten, werden auf diesem Literatur-Diwan von vier Freunden präsentiert: Der syrisch-arabische Magdeburger Autor Ammar Awaniy und die junge krimtatarische Literatin Elnara Letova sowie der altmärkische Turkologe Dr. Mieste Hotopp-Riecke, ein Kind des Drömlings, lesen und performen ihre Geschichte(n) und Erfahrungen mehrsprachig. Von neuen plattdeutschen Texten bis zu mehrsprachiger Lyrik, von Ostsee und Elbe zur Krim und dem Mittelmeer.

Das Trio wird begleitet von der Kalligrafin Iman Shaaban, die mit dem Publikum vor, während und nach den Lesungen Kalligrafien zaubert, die mit nach Hause genommen werden können.

Eintrittskarten für die Veranstaltung am Donnerstag, 24. Oktober, können in der Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg (Telefonnummer 03937/895309) reserviert und erworben werden. Beginn der Lese-Performance ist 19 Uhr. Ab 18 Uhr ist Einlass in das Kavaliershaus.