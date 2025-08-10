Laut Zeitplan der Autobahnbauer endet die A14 zwei Jahre lang in Osterburg. Die vielen Verkehrsunfälle an der Anschlussstelle Lüderitz sieht man dort deshalb mit Sorge.

Von Lüderitz gelernt? A14-Verkehrsunfälle und Stau am Autobahnende könnten auch Osterburg drohen

Auf der A14 an der Anschlussstelle Lüderitz bei Stendal gab es in der Vergangenheit häufiger Stau. Wegen Unfällen oder Rückstaus von der Ampel im Ort.

Osterburg. - Die vermehrt aufgetretenen Verkehrsunfälle an der A14-Anschlussstelle Lüderitz südlich von Stendal sieht man an der Biese mit sorgenvollem Blick. Sorgenvoller als vielleicht anderswo, denn Osterburg hat etwas mit Lüderitz gemeinsam.