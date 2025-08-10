Ausgrabungen am Kloster Himmelpforte Rätselhafter Todesfall im Harz: Skelett mit Verbindungen zum niederländischen Königshaus entdeckt

Bei Ausgrabungen im lange verschollenen Kloster Himmelpforte im Harz wurden die Überreste einer Adligen entdeckt. Sie ist kaum 20 Jahre alt geworden. Noch gibt das Skelett den Forschern viele Rätsel auf. Fest steht nur: Es gibt eine Spur zum heutigen niederländischen Königshaus.