Ausgrabungen am Kloster Himmelpforte Rätselhafter Todesfall im Harz: Skelett mit Verbindungen zum niederländischen Königshaus entdeckt
Bei Ausgrabungen im lange verschollenen Kloster Himmelpforte im Harz wurden die Überreste einer Adligen entdeckt. Sie ist kaum 20 Jahre alt geworden. Noch gibt das Skelett den Forschern viele Rätsel auf. Fest steht nur: Es gibt eine Spur zum heutigen niederländischen Königshaus.
10.08.2025, 10:15
Wernigerode. - Lange Zeit war das Kloster Himmelpforte vom Erdboden verschwunden. Im Wald nahe Wernigerode zeugte nichts mehr von seiner Existenz. Doch nun geben freigelegte Mauerreste jahrhundertelang gehütete Geheimnisse preis. Eines führt in die Niederlande, zum amtierenden Königshaus.