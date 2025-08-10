weather heiter
  4. Ausgrabungen am Kloster Himmelpforte: Rätselhafter Todesfall im Harz: Skelett mit Verbindungen zum niederländischen Königshaus entdeckt

Bei Ausgrabungen im lange verschollenen Kloster Himmelpforte im Harz wurden die Überreste einer Adligen entdeckt. Sie ist kaum 20 Jahre alt geworden. Noch gibt das Skelett den Forschern viele Rätsel auf. Fest steht nur: Es gibt eine Spur zum heutigen niederländischen Königshaus.

Von Sandra Reulecke 10.08.2025, 10:15
Vorsichtig reinigt Grabungshelferin Nike Mestwerdt die sterblichen Überreste von Gerrun von Königstein, die am Kloster Himmelpforte nahe Wernigerode entdeckt wurden. Die Adlige wurde in einem Sarg bestattet, belegen Holzreste und Nägel im Erdreich. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Lange Zeit war das Kloster Himmelpforte vom Erdboden verschwunden. Im Wald nahe Wernigerode zeugte nichts mehr von seiner Existenz. Doch nun geben freigelegte Mauerreste jahrhundertelang gehütete Geheimnisse preis. Eines führt in die Niederlande, zum amtierenden Königshaus.