Interview Vorm Konzert in Salzkirche Seehausen: Wie der Berliner Musiker Björn Missal so tickt

Gerade noch in Nashville, am 30. April in der Salzkirche Seehausen: Der Berliner Musiker Björn Missal kommt an den Aland. Angeln ist aber nicht so seins, erzählt er VS-Redakteurin Karina Hoppe.