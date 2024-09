Im Raum Seehausen ist man in Bezug auf das Elbe-Hochwasser gelassen. Der Zufluss Aland wurde wegen möglichen Rückstaus aber bereits geschlossen.

Die Elbe am Donnerstagmorgen zwischen Schönberg und Neukirchen in der Altmärkischen Wische (Landkreis Stendal). Viele Buhnen sind bereits unter Wasser.

Seehausen. - So erschreckend die Hochwasserbilder aus Tschechien und darüber hinaus auch sind, an Elbe, Aland und Biese gibt es derzeit allen Grund, entspannt zu sein. Das Wasser kommt, aber nicht in gefürchteter Dimension.